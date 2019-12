Greta Thunberg - osoba godine po izboru časopisa Time

Američki časopis Time dodijelio je svoju tradicionalnu titulu osobe godine Greti Thunberg, ocjenjujući da je ta aktivistica za očuvanje klime i spas planeta u 2019. ostavila najdublji trag u društvu. 'Ne možemo nastaviti živjeti kao da ne postoji sutra, jer sutra postoji', kazala je mlada švedska aktivistica novinarima Timea na jedrilici kojom je iz Lisabona u rujnu doplovila na UN-ov summit o klimi u New Yorku. U velikoj reportaži o utjecajnoj tinejdžerici Time svojim čitateljima objašnjava fenomen Thunberg

Prije nekoliko dana, Greta Thunberg na ceremoniji u Stockholmu proglašena je dobitnicom nagrade Right Livelihood, prozvane 'alternativnom Nobelovom nagradom'. Nagrađena je zbog 'inspiriranja i osnaživanja političkih zahtjeva za hitno djelovanje po pitanju klimatskih promjena, na temelju znanstvenih činjenica', naglasio je žiri koji dodjeljuje tu nagradu.

Šesnaestogodišnja Šveđanka je u kolovozu 2018. započela 'školski štrajk' ispred švedskog parlamenta. Taj je događaj inspirirao prosvjede srednjoškolaca diljem svijeta. Ona je 'Ivana Orleanska klime', rekao je o Thunberg Johan Rockstrom, čelnik instituta za klimatska pitanja u Potsdamu.

“We can’t just continue living as if there was no tomorrow, because there is a tomorrow,” she says, tugging on the sleeve of her blue sweatshirt. “That is all we are saying.”