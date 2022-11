Grdešić: Današnji republikanci nisu oni od prije 20 godina, sada je to radikalna i autoritarna desnica i u tome leži opasnost

Profesor Ivan Grdešić u središnjem je Dnevniku HRT-a govorio o predstojećim američkim izborima za Kongres. Smatra da je rezultat neizvjestan te da će izlaznost biti velika jer i demokrati i republikanci shvaćaju ove izbore kao jako bitne u smislu budućeg političkog smjera SAD-a.

'Često se događa da na međuizborima pobijedi opozicija predsjedniku', kazao je Grdešić u razgovoru za HRT. Podjsetio je da je George Bush pobijedio na međuizborima, ali to je bilo nakon napada od 11. rujna.

Postavlja se i pitanje vojne potpore Ukrajini i moguće smanjenje te potpore. 'Nije nemoguće, premda mislim da je strateški koncept SAD-a i vojske te izvršne vlasti, oporba prema Rusiji. Mislim da će do kraja Bidenova mandata ova politika snažne podrške Ukrajini biti još uvijek aktualna. Kako će se unutar Republikanske stranke kreirati političko vodstvo, ako osvoje oba doma, to bi moglo utjecati i na to u kojem će smjeru ići podrška prema Ukrajini', ocjenjuje Grdešić.