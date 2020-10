Grbin traži podršku na Glavnom odboru. Hoće li proći drugi test na stranačkim tijelima ili će SDP-ovci ponovno na izbore?

Nakon što je za kadrovske promjene dobio odbijenicu Kluba zastupnika, novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin danas prolazi kroz drugi svojevrsni test odanosti na sjednici Glavnog odbora. Dobije li podršku tog jednog od glavnih tijela stranke, mišljenje je i da će lakše 'slomiti klub'

Da je SDP stranka podijeljena između frakcija poznato je već duže vrijeme, no da će oni koji ne simpatiziraju novog predsjednika Peđe Grbina već na prvoj stepenici pokazati zube mnogima je bilo iznenađenje.

Osim toga Glavni odbor bira i članove izvršno-operativnih tijela SDP-a, a upravo za takav izbor Grbin danas traži podršku. Njegov je prijedlog, naime, da za glavnog tajnika stranke GO izabere Vedrana Babića, a za poslovnog direktora Igora Cigulu. Jednako tako predložit će da predsjednica Glavnog odbora bude dugogodišnja SDP-ovka Marija Lugarić.

Za sve te promjene Grbinu će biti potrebno dobiti većinu od 103 članova, koliko ih sjedi u GO. Pretpostavka je da Grbin za sada može računati na 50 do 60 ruku, no lobiranje za glasove počelo je već prije neki dan nakon što je novog predsjednika i Predsjedništvo, koje čine uglavnom njemu bliski ljudi, šokirala odbijenica Glavnog odbora.

U Grbinovom krugu vjeruju da pri izglasavanju predsjednice GO, novog tajnika stranke i financijskog direktora ne bi trebalo biti problema jer se do sada nikada nije osporavalo predsjedniku SDP-a da na te pozicije izabere sebi najbliže suradnike.

No, s druge strane pitanje je hoće li Glavni odbor, u kojem ipak sjedi i dobar dio onih bliskih bivšem šefu stranke Davoru Bernardiću, krenuti putem osvećivanja za sukob između Predsjedništva i Kluba zastupnika.

Podsjetimo, Grbin je prije neki dan za kadrovske promjene u saborskim redovima dobio podršku njemu sklonog Predsjedništva, no odbijenicu je dobio od Kluba zastupnika, u kojem sjedi većina onih koje je na liste postavio Bernardić. Između ostalog Grbin je predlagao da Sabina Glasovac zamijeni Rajka Ostojića na mjestu potpredsjednika Sabora, ali i da Siniša Hajdaš Dončić postane šef saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost umjesto dosadašnjeg tajnika stranke Nikše Vukasa, inače desne ruke Bernardića.