Gradonačelnik Krka otkrio koliko će mali iznajmljivač plaćati nameta za apartman

Dosad se paušalni porez po krevetu kretao između 19,91 i 199,08 eura, dok su mnoge lokalne jedinice uvele stope do 40 eura. No, sada će taj paušal biti podignut i utvrđivat će se prema indeksu turističke razvijenosti.

Krk će po novoj reformi biti podijeljen u dvije zone – prvu i drugu. 'Do sada smo imali porez po krevetu od 55 eura. Sada će minimalna stopa za grad Krk iznositi 150 eura, dok će u drugim dijelovima otoka biti 100 eura. To je povećanje od 200 posto, što je neprihvatljivo', istaknuo je Vasilić dodavši da je to sada naisplativa djelatnost.

Kad se tome dodaju i druge obveze, poput turističke pristojbe, mali iznajmljivači bi se mogli suočiti s ozbiljnim financijskim opterećenjem. 'Za apartman s četiri kreveta, ukupni troškovi mogu doseći 1200 eura godišnje, što je šest puta više nego dosad', upozorio je gradonačelnik dodavši da pri tom ne misli na one koji mijenjaju ključeve u Ljubljani i Münchenu, na one koji se bave rentijerstvom kao jednom lagodnom djelatnošću iznajmljivanja imovine. Ovdje se, kaže, radi o pravim malim turističkim radnicima koji su na usluzi turistima, dočekuju ih, ispraćuju i s njim su svakodnevno, a ovom djelatnošću se bave cijeli život.

Vasilić smatra da će mnogi mali iznajmljivači biti prisiljeni napustiti ovu djelatnost. 'Ovo opterećenje mnogi neće izdržati. Vjerojatno će se okrenuti iznajmljivanju apartmana radnicima velikih korporacija, jer takvih stanova uvijek nedostaje. Mnogi će se morati transformirati kako bi preživjeli u novim uvjetima', zaključio je.