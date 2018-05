Grabar-Kitarović dobila izvještaj SOA-e, a oporba žestoko raspalila po njoj

Ravnatelj SOA-e Danijel Markić podnio je izvješće predsjednici Republike Kolindi Grabar Kitarović o ulozi i aktivnostima Agencije u aferi Hotmail, doznaje se u Uredu predsjednice. Međutim, njena aktivnost oko afere Hotmail nije oduševila oporbu

SDP-ov Peđa Grbin kazao je da je predsjednica 'hodajući skandal. 'Na aferu Hotmail, nakon deset dana šutnje reagirala je samo zato što je morala jer su mediji ukazali na to da se ne izjašnjava. Hrvatska je vjerojatno u najdužoj kampanji za predsjedničke izbore. Sve što predsjednica radi usmjereno je jedino na kampanju za predstojeće predsjedničke izbore. Ona je spremna dovesti svoj položaj, ugled pozicije koju obnaša i ugled Hrvatske samo da bi dobila još jedan mandat. To je skandalozno. Ona je naprosto hodajući skandal', poručio je.

No, njene najave da će sazvati i Vijeće za nacionalnu sigurnost ali i kritike oporba nije dobro dočekala.

Šef HSS-a Krešo Beljak također smatra da je predsjednica Grabar-Kitarović u predizbornoj kampanji i poručuje da to 'što ona govori nema veze sa zdravom pameću.'

Sastanak predsjednice i premijera, zakazan za ponedjelak, pozdravio je HDZ-ov Branko Bačić. 'Ona je rekla da je zadovoljna tijekom realizacije zakona o izvanrednoj upravi i pozvala politiku u javnost da ne rade pritisak na državne institucije, koje utvrđuju eventualne nezakonitosti u ovom postupke. Također je dala podršku Vladi i izvanrednoj upravi u procesu sklapanja nagodbe. To su, čini mi se, najvažnije poruke predsjednice Republike. U vezi onoga što je danas rekla, mogu reći da pozdravljam održavanje sastanka između predsjednice Republike i predsjednika Vlade, da se, ako treba, i među njima, kao najvažnijim političkim osobama u Hrvatskoj, razriješe eventualne dvojbe ili nedorečenosti u vezi cijelog postupka, koji je bio u nadležnosti Vlade i Sabora. Nakon izbora glavnog savjetnika u Agrokoru, a to je AlixPartners, postojale su nedorečenosti koje su izazvale ovu aferu, a to je odabir podizvođača. Mi ne dopuštamo da se zbog tog izbora prebacuje bilo kakva odgovornost na Vladu, vladajući većinu i HDZ', rekao je Bačić.

Na sličnom tragu je i HDZ-ov ministar uprave Lovro Kuščević. 'Dobro je da se uključila i predsjednica u spašavanje Agrokora, što je prevažno pitanje. Puna podrška svakome tko dobronamjerno ulazi u ovaj proces', poručio je.