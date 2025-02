Gotovina dolazi na Milanovićevu inauguraciju: 'To je vrh hrvatske države'

Gotovina je to sam potvrdio za Dnevnik Nove TV u nedjelju u Pridrazi, gdje je bio na svečanom otkrivanju spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u zaseoku Baturi.

'To je vrh hrvatske države. Institucija predsjednika države, predsjednik Sabora i Sabor, predsjednik Vlade i Vlada, to su institucije hrvatske države. Svaki put kad sam bio pozvan ja sam se odazvao. Ako nisam mogao doći, zahvalio sam se i ispričao', rekao je Gotovina, a na pitanje znači li to da će doći na Pantovčak, odgovorio je: 'Ako Bog da'.