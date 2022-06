[FOTO/VIDEO] U Hrvatskoj se prvi put uvodi specijalizacija medicinske genetike, zainteresirano već 15 doktora

Hrvatska uskoro dobiva program specijalizacije iz medicinske genetike, a za oko pet godina genska terapija trebala bi postati rutina u liječenju, najavio je u ponedjeljak predsjednik Hrvatskog društva za humanu genetiku Dragan Primorac

Uvođenje medicinske genetike u program specijalizacija Hrvatska se svrstava uz bok ostalih zemalja EU. U cijeloj Europi to još jedino nisu ostvarile Bjelorusija, Albanija te Bosna i Hercegovina.

Osim rijetkih bolesti, medicinska genetika ukorijenjena je i u klinički pristup u pedijatriji, neurologiji, ortopediji, prenatalnoj medicini i onkologiji koje dijagnozu i ciljanu terapiju zahtijevaju ekspertizu medicinskog genetičara.

Genska terapija u svijetu je još uvijek stvar kliničkih ispitivanja, tako da je službeno još nemamo u Hrvatskoj, no procjene govore da će između dvije do pet godina ona postati rutinski obrazac, rekao je Primorac najavivši da će to biti tema 12. ISABS konferencije koja će se krajem ovoga mjeseca održati u Dubrovniku.

Pokušavajući ilustrirati ovisnost medicine o genetici iznio je podatak da je 16,1 posto zdravih odraslih osoba nositelj genske predispozicije za razvoj ozbiljne bolesti, a 7,2 posto njih ima značajne varijante unutar genoma povezane s rizikom nastanka kardiovaskularne bolesti ili karcinoma.