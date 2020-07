[FOTO/VIDEO] Počela sanacija Mosta mladosti u Zagrebu, a ujedno nastale prometne gužve; doznajte kada će završiti

Iz gradskog Ureda za mjesnu samoupravu Zagreba još prošli tjedan obavijestili su o radovima na Mostu mladosti (južni vijadukt) i to od ponedjeljka 6. 7. 2020. godine od 6 sati do petka 9. 7. 2021. godine do 24 sata

Prilikom izvođenja radova sanacije južnog vijadukta Mosta mladosti od ponedjeljka 6. 7. 2020. godine od 6 sati do petka 9. 7. 2021. godine do 24 sata promet za smjer Dugave, Travno, preusmjerit će se na donju razinu preko kružnog toka na Aveniji Dubrovnik (Zapruđe). Rano jutros započeli su radovi na izvanrednom održavanju južnog prilaza vijadukta Mosta mladosti, a lokaciju je obišao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je istaknuo da će sanacija vijadukta, ukupne vrijednosti oko 80 milijuna kuna, trajati godinu dana, te sugrađane zamolio za strpljenje i razumijevanje

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.