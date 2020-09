[FOTO/VIDEO] Povorka ponosa po prvi put krenula s Markovog trga: 'Ovo je najdugovječniji politički prosvjed za ljudska prava u Hrvatskoj'

Devetnaesta Povorka ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji započela je u subotu u 15 sati na Markovu Trgu, gdje se okupilo više stotina sudionika jednog od najdugovječnijih prosvjeda u Hrvatskoj.

“Love knows no gender”, "Bez podjele na rozo i plavo", "Različiti ljudi jednaka prava", "Ustavno ograničenje iz 2013. je protuprirodno", "Zajedno u kvirstvu" neki su od natpisa koji se ističu među okupljenima, a tu su i tradicionalne zastave duginih boja.

#zgpride2020 It is about love and respect. ⁦ @zagrebpride ⁩ pic.twitter.com/KFV6h2UWf8

Organizatori su s pozornice više puta upozoravali okupljene da održavaju razmak.

Prosvjedni marš s Markovog trga kreće se središtem grada - od Markova trga Ćirilmetodskom ulicom i Strossmayerovim šetalištem, do Mesničke ulice, Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića, Ulicom Augusta Cesarca do Trga Europe, te Vlaškom do Trga Josipa Langa sve do Ribnjaka.