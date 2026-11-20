Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom tučom pogodilo je u petak nešto iza podneva dijelove Dalmatinske zagore, izazvavši ozbiljne probleme u prometu. Autocesta A1 na pojedinim je dionicama u svega nekoliko minuta bila prekrivena debelim slojem leda, a zbog iznimno skliskog kolnika dogodilo se više prometnih nesreća

Nevrijeme je zahvatilo šire područje Dalmatinske zagore oko podneva, a intenzivna tuča u vrlo je kratkom vremenu potpuno promijenila uvjete na cestama. Kolnik je na pojedinim dijelovima autoceste A1 izgledao kao usred zime, iako se nije radilo o snijegu, nego o velikim količinama nakupljene tuče. Prema izvještaju portala Dalmacija Danas, na potezu od Blata na Cetini prema tunelu Stažina na više je lokacija uočeno sedam do osam oštećenih vozila.

HAK izvijestio o više nesreća na A1 Hrvatski autoklub tijekom ranog poslijepodneva izvijestio je o trima prometnim nesrećama na autocesti A1 u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jedna se dogodila između čvorova Split i Bisko, u smjeru Dubrovnika, a druge dvije na dionicama između Šestanovca i Blata na Cetini te Biska i Blata na Cetini. Na tim su dionicama, prema ranijim informacijama HAK-a, zbog nesreća bila uvedena ograničenja brzine na 40 kilometara na sat. Prometna situacija tijekom poslijepodneva mijenjala se, a kasnije objave HAK-a upućivale su na ograničenja od 60 kilometara na sat na pojedinim dionicama. Zbog toga se vozačima preporučuje provjera najnovijeg izvješća HAK-a o stanju na cestama prije putovanja.

Ralice čistile tuču s autoceste Snažna tuča na pojedinim je dijelovima autoceste stvorila toliko debeo sloj leda da su na teren morale izaći ralice. Njihov je zadatak bio ukloniti nakupljenu tuču kako bi se promet mogao sigurnije odvijati. Takvi uvjeti posebno su opasni jer se prianjanje automobilskih guma uz kolnik može naglo smanjiti, a vozači često nemaju dovoljno vremena za prilagodbu brzine. Iako su temperature zraka bile iznad ništice, sloj tuče na cesti stvorio je uvjete slične zimskima. Nevrijeme zahvatilo Zamosorje, Zabiokovlje i Ravne kotare Grmljavinski oblaci razvili su se nad većim dijelom Dalmacije, a najintenzivnija tuča zabilježena je u Zamosorju, omiškom zaleđu i Zabiokovlju. Snažnih pljuskova i grmljavine bilo je i na području Svilaje, dok je izražena tuča zabilježena na potezu od Kijeva prema Kninu. Oko 13 sati nevrijeme je zahvatilo i dijelove Ravnih kotara, osobito područje Novigrada. I ondje je tuča zabijelila pojedine prometnice i otežala vožnju.