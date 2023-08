Filipović: Ja nikad ne bi kupio kilo i pol odojka za 60 eura

'Kod dijela trgovaca sigurno je izostalo to odgovorno ponašanje', naglasio je.

'A to e ono što radi dio poslovnih subjekata', kazao je Filipović. Upitan kako zaustaviti rast cijena hran kazao je da je Vlada je napravila sve što smo mogli napraviti i 'da se očekuje odgovorno ponašanje od strane trgovačkih lanaca i proizvođača hrane'.

Na tvrdnju da je kilo i pol odojka 60 eura kazao je da on takav odojak nikad ne bih kupio.

'Dio ljudi uopće ne pita koja je cijena. Najbolju poruku trgovcima, a i proizvođačima hrane - onom dijelu njih koji neopravdano dižu cijene mogu poslati hrvatski građani - da neće kupovati više te proizvode - da će se suzdržati od određene potrošnje i da će otići kod trgovaca koji su korektni', naveo je ministar.

Na pitanje je li normalno da su pekarnice nedjeljom zatvorene, a da benzinske pumpe prodaju kruh rekao je da je dio njih i dosad imao prodaju pekarskih proizvoda u svom asortimanu.

'Ne vidim da se tu događa nešto posebno. Ne vidim što to ne možemo kupiti u šest dana u tjednu da baš nedjeljom moramo kupovati kruh ili ići u trgovinu. Sve se to može napraviti u danima prije', rekao je Filipović.

Govoreći o aferi u HEP-u i mogućoj smjeni šefa te tvrtke Frane Barbarića kazao je da o tome što će se događati da će odluku o tome donijeti Vlada.

'Nitko me nije zvao, ni DORH, ni USKOK, ako bilo tko bude zvao jer je to dužnost svakoga. Nemam što kriti. Meni je u cilju i interesu kao i cijeloj Vladi da se do najsitnijeg detalja sve oko HEP-a razjasni', kazao je i dodao da o svojoj smjeni zbog spomenute afere nije razgovarao s premijerom Plenkovićem.