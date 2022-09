Kada će se Europa naučiti sama braniti? 'Ideja je perfektna, samo je treba provesti. Pogledajte BiH - što je tamo ključ mira?'

Francuska i Njemačka stalno poručuju da će se Europa morati prestati oslanjati na Washington, ali se i u ratu u Ukrajini pokazalo da čine upravo to, piše u utorak ugledni portal Politico, podsjećajući na nesretnu izjavu europskog dužnosnika još iz vremena raspada Jugoslavije: 'Ovo je trenutak za Europu, a ne za Ameriku.' Trideset godina nakon što su užasi balkanskih ratova razotkrili nesposobnost zapadne Europe da se nosi sa sukobom na europskom tlu pomaka gotovo da nema. Je li uopće realno očekivati uspostavu europske vojske?

Njemačka ministrica obrane Christine Lambrecht priznala je da Europa ovisi o mirovnom poretku koji sama ne može jamčiti, dodajući da je to osobito problematično zato što se Amerika sve više usmjerava na Pacifik i 'možda više neće moći jamčiti obranu Europe u istoj mjeri kao što je to činila u prošlosti'. Istovremeno, bivša francuska ministrica za Europu i europarlamentarka Nathalie Loiseau upozorava da su europski vojni napori rascjepkani, uz mnogo modela tenkova, plovila i borbenih zrakoplova.

'Cijela ta priča oko Trumpa ostaje otvorena do krajnjeg raspleta. To je bio jedini moment u kojem se u Europi ozbiljnije počelo govoriti o europskoj vojsci. E sad, ako me pitate je li to pametno - apsolutno, ako govorimo o mogućnosti da kao Europa shvatimo da nam ne treba obrana od nas samih, nego od vanjskih prijetnji, što bi zacementiralo mir koji je počeo nastankom EU-a. Bilo bi to prekrasno kada bi svi shvatili da nemaju više prijetnje od susjeda jer vojske više nisu nacionalne, bio bi to novi stup budućnosti Europe. Znači, ideja je perfektna, samo je treba provesti. U pozadini je problem prvenstveno - novac', ponavlja Avdagić, dodajući da je suverenitet kao takav tu daleko manji problem.

'U ovom momentu to još uvijek ponajprije i najviše ovisi o SAD-u. Ako nas oni stisnu, onda ćemo to i napraviti', kaže Avdagić, rasplinjujući bojazan od ostavljanja Europe na cjedilu i naglog okretanja Washingtona novoj interesnoj zoni - Indopacifiku. Taj zaokret, naime, krenuo je još u doba predsjednika Baracka Obame, dapače poznat je upravo kao 'Obamin zaokret'. No i ono što je Europljanima bilo šokantno, Trumpovo inzistiranje da se vojna potrošnja svih NATO-vih članica podigne na dva posto nacionalnih proračuna, datira u vrijeme Obamine administracije.

'Primjerice, BiH. Što je zapravo ključ mira u BiH? Jedna od najvažnijih stvari koja se postigla je to da u njoj nema entitetskih, nacionalnih vojski, nego imate Oružane snage BiH. Kako ćete započeti rat u BiH? Svi oni koji to tvrde - evo, samo što nije - na osnovi čega to kažu? Hoće li policajci pucati jedni na druge? Sigurno ne. Dakle pretočimo to na veliku nadnacionalnu zajednicu kao što je Europa i onda nam je jasno što bi to značilo. Svatko iole inteligentan i dobronamjeran prema samom sebi i Europi rekao bi da je to super stvar. Bilo bi dobro da nas što više u Europi bude za to, ali to nažalost neće ići brzo', kaže Avdagić.

Pritom nitko ne treba smatrati da bi stvaranje europske vojske bio nekakav šamar Americi.

'Vjerojatno se i u samom SAD-u kalkulira bi li to bilo produktivno za njih. Sada smo njihov junior partner, a onda bismo postali ravnopravni partneri s vlastitom tehnologijom. Cijela Europa postala bi nuklearna sila, a sada je to samo Francuska', napominje analitičar, dodajući kako je slabo poznato to da je svojedobno Francuska nudila Njemačkoj da dijele nuklearni arsenal. Međutim njemačka politika odbacuje nuklearno oružje, baš kao i nuklearnu energiju.

S druge strane 'europske osovine' nalazi se Francuska, a upravo se predsjednik Emmanuel Macron u doba sablažnjavanja nad Trumpovim postupcima grlato zalagao za 'stratešku autonomiju' Europe. Iako je jasno da to ne ide bez vojne autonomije, upravo je Francuska sada oprezna oko pristupa Moskvi i tajnovita po pitanju vojne pomoći Ukrajini. Avdagić ovdje spušta loptu.

'To je problem cijele Europe – nikad ne prionemo do kraja u onome što radimo. Kompleksan je moment. Imamo problem s nuklearnom silom koja osvaja europsku zemlju. Ne možete nikome odrješito prijetiti; nije taj trenutak. Ovo je trenutak da se svi saberemo i shvatimo da je mir krhak. Ono što se nekad činilo nemogućim – dogodilo se. Prvo raspadom Jugoslavije, a tada su rekli - dobro, to je ograničeno. Evo, sad se događa između Rusije i Ukrajine i treba shvatiti – otišlo je predaleko. Ali nije moment za prijetnje i korake koji nisu dobro analizirani', kaže Avdagić, zaključujući da u ovom trenutku još jako puno europskih zemalja kalkulira, pa se čak može više govoriti o kalkulaciji Berlina nego Pariza.