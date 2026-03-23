promjene u bruxellesu

EU bez izaslanika za Cipar: Hahn podnio ostavku zbog drugih obveza

M. Šu.

23.03.2026 u 21:15

Johannes Hahn
Johannes Hahn Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Bionic
Reading

Johannes Hahn podnio je ostavku na dužnost posebnog izaslanika Europske komisije za Cipar, objavila je Europska komisija.

Bivši europski povjerenik kao razlog ostavke naveo je druge obveze u pismu upućenom predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen i Ujedinjenim narodima.

Na konferenciji za novinare u Bruxellesu glasnogovornik Komisije Maciej Beretetski rekao je: ‘Gospodin Hahn podnio je ostavku zbog drugih obveza.’

‘Komisija poštuje njegovu odluku i zahvaljuje mu na vrijednom doprinosu procesu pomirenja tijekom protekle godine’, dodao je, istaknuvši da će Ursula von der Leyen ‘u dogledno vrijeme odlučiti o daljnjim koracima’.

Johannes Hahn imenovan je u svibnju 2025. za posebnog izaslanika, nakon višemjesečnih nastojanja ciparskog vodstva da se Europska unija aktivnije uključi u rješavanje ciparskog pitanja.

Cipar je podijeljen od 1974. godine, kada je vojna intervencija Turske uslijedila nakon državnog udara koji je podržala Grčka.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Meloni priznala poraz: 'Talijanski narod je odlučio'
Plenković o Sloveniji: 'Pričekajmo rasplet, nitko nema sigurnu većinu'
Ministar o par-nepar vožnji: 'To nije opcija'

najpopularnije

Još vijesti