EU bez izaslanika za Cipar: Hahn podnio ostavku zbog drugih obveza

Bivši europski povjerenik kao razlog ostavke naveo je druge obveze u pismu upućenom predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen i Ujedinjenim narodima.

Na konferenciji za novinare u Bruxellesu glasnogovornik Komisije Maciej Beretetski rekao je: ‘Gospodin Hahn podnio je ostavku zbog drugih obveza.’

‘Komisija poštuje njegovu odluku i zahvaljuje mu na vrijednom doprinosu procesu pomirenja tijekom protekle godine’, dodao je, istaknuvši da će Ursula von der Leyen ‘u dogledno vrijeme odlučiti o daljnjim koracima’.

Johannes Hahn imenovan je u svibnju 2025. za posebnog izaslanika, nakon višemjesečnih nastojanja ciparskog vodstva da se Europska unija aktivnije uključi u rješavanje ciparskog pitanja.

Cipar je podijeljen od 1974. godine, kada je vojna intervencija Turske uslijedila nakon državnog udara koji je podržala Grčka.