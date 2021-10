Epidemiologinja tvrdi da je teško reći jesmo li uopće na vrhuncu četvrtog vala, objasnila zašto je ovih dana važno šetati do groblja

Broj novozaraženih vrlo vjerojatno će biti ovako visok još jedno vrijeme. Istaknula je da je teško reći jesmo li na vrhuncu četvrtog vala epidemije koronavirusa te da su takva predviđanja vrlo nezahvalna, kazala je Sanja Kurečić Filipović, epidemiologinja iz HZJZ-a, u podnevnom Dnevniku HTV-a.

Kako bi se broj novozaraženih smanjio naglašava da je potrebno cijepiti se, posebno to trebaju učiniti oni koji još nisu primili prvu dozu, dodaje epidemiologinja Kurečić Filipović.

Potrebno je također aktivnije ljude osvještavati o mogućnosti cijepljenja trećom dozom. U međuvremenu, dok to cjepivo ne pokaže svoju pravu zaštitu, naravno da se ljudi trebaju pridržavati svih već poznatih epidemioloških mjera. To nam je dodatno "oružje", uz cijepljenje. Trebamo paziti na to da se nosi maska jer ona može pružiti zaštitu i smanjiti rizik od oboljevanja, posebno u zatvorenim prostorima. Tamo gdje je veći broj ljudi ne trebamo ulaziti, a i okupljanja bilo kakve vrste treba izbjegavati, uključujući i privatna okupljanja. Trebali bismo razmisliti tko s nama npr. sjedi za stolom. Tako bismo smanjili moguće rizike, istaknula je epidemiologinja.