Epidemiologinja objasnila kako se može organizirati cijepljenje učenika po školama i je li se već netko prijavio

Neće biti masovnog cijepljenja po školama, ali ako je u jednom razredu više od 70 posto zainteresiranih za cijepljenje, u tom slučaju doći će liječnik i cijepiti će djecu, piše u srijedu Večernji list

Potrebno da razrednik ili netko u ime škole zatraži od liječnika školske medicine takvo organizirano cijepljenje. Ako većina roditelja jednog razreda to želi, može se organizirati, objasnila je voditeljica Odjela za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih HZJZ-a, epidemiologinja Dijana Mayer.

Zasad to nije zatražila nijedna škola ni razred, a pojedinačno se u Hrvatskoj do sada cijepilo prvom dozom nešto manje od 15 tisuća djece do 18 godina, a objema njih oko 10 tisuća.