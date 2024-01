Država oprašta dugove ratnim zločincima, stručnjaci zgroženi: Izjednačava ih se sa žrtvama

Osim njima, država će vratiti novac osuđenicima za ratne zločine, od kojih je regresno tražila naknadu za odštetu koju je već isplatila žrtvama. Riječ je o oko 700 tisuća eura, koliko će država vratiti onima od kojih se naplatila ili njihovim nasljednicima. Valja napomenuti da pravo na kamate neće imati, a u narednih godinu dana moći će podnositi zahtjeve za povrat, o kojima će odlučivati povjerenstvo. Kako se navodi u obrazloženju te odluke, najveći broj zahtjeva i tužbi za štetu koju su počinili pripadnici HV-a i policije podnesen je od 2003. do 2006. godine, a procjena je da je pokrenuto od 1500 do 2000 zahtjeva te poslije i tužbi pred nadležnim sudovima. Tek 16 posto tužitelja koji su bili obvezni platiti parnične troškove platilo je ili plaća te troškove, istaknuto je u odluci, uz dodatak da većina takvih slučajeva nije naplativa ni u ovršnim postupcima.

Svima je bilo jasno na koga Milanović misli pa je zaradio aplauz, a potom je dodao je to 'situacija koja traži koordiniranu i visoku političku akciju' te da 'to mogu oprezno, sućutno, inteligentno riješiti predstavničko tijelo i hrvatska Vlada, ako hoće, a siguran sam da hoće'. Dvije i pol godine kasnije to se i dogodilo, ali nameće se pitanje - jesu li na ovaj način obezvrijeđene sudske presude za ratne zločine i je li, kako je to u Slobodnoj Dalmaciji ustvrdio odvjetnik Anto Nobilo ''neviđeno kršenje Ustavom zajamčenog prava jednakosti svih građana pred zakonom, što je temelj svake demokratske države''. Aleksandar Maršavelski, izvanredni profesor na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, u oba slučaja odgovara potvrdno.