Dosta je kiše, vraća nam se ljeto: Pogledajte tko će se peći na 30 stupnjeva

Nakon prolaznog nevremena u ponedjeljak, u cijeloj zemlji za ostatak tjedna DHMZ najavljuje toplo i sunčano vrijeme, uz nešto magle u unutrašnjosti i umjerenu buru na Jadranu

Na Jadranu ujutro te ponovno navečer ponegdje umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, u Dalmaciji i do 28 °C.

U utorak pretežno sunčano, a povremeno umjerena naoblaka. U unutrašnjosti će ujutro mjestimice biti magle. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni.

U srijedu djelomice, na sjevernom Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.

U Dalmaciji, osobito na krajnjem jugu, uz promjenjivu naoblaku lokalno može pasti malo kiše ili pljusak.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža temperatura 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 °C. Najviša dnevna većino od 22 do 26, a duž obale i na otocima od 26 do 30 °C.