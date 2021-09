Dosadno je dobro: Dvojica glavnih kandidata za njemačkog kancelara natječu se u tome tko je veći klon Angele Merkel

Utrka za nasljednikom kancelarke Angele Merkel nakon 16 godina na vlasti najneizvjesnija je kojoj su Nijemci svjedočili u posljednje vrijeme. Dvojica vodećih kandidata su sve samo ne uzbudljivi političari, a to nije nešto što predstavlja problem u Njemačkoj, naprotiv

Njemačka ima najvažnije izbore generacije, ali prema kampanji se to nikad ne bi reklo, tako da su se u Die Weltu nedavno u naslovu zapitali: 'Jesu li ovo najdosadniji izbori ikada?' Da i ne.

Najpopularniji političar koji bi želio biti kancelar uopće nije na glasačkom listiću. Vodeći kandidat toliko je dosadan da ga ljudi uspoređuju sa strojem, a umjesto 'Da, možemo!' birači se privlače obećanjima o stabilnosti, analizira The New York Times njemačku predizbornu kampanju.

Iako bi izborni ishod mogao biti uzbudljiv, vodeći kandidati su sve samo ne to.

No kampanja je također otkrila izostanak karizme, tipičan za poslijeratnu njemačku politiku i izniman po tome koliko su pristojna i blaga dvojica najvjerojatnijih nasljednika kancelarke Merkel. Nijedna od dvije vodeće stranke ne osvaja više od 25 posto glasova, a ni ime najpopularnijeg kandidata koji je želio biti kancelar neće se naći na listićima.

Scholz se toliko trudi prikazati da je utjelovljenje kancelarske aure stabilnosti i smirenosti da je fotografiran držeći ruke pred sobom u obliku dijamanta, kako to uobičava raditi kancelarka - odnosno čineći ono što je Nijemcima poznato kao Merkeličin romb.

Nedavno je u jednoj reklami prikazan njegov ohrabrujući osmijeh uz natpis koji koristi riječ 'kancelarka', govoreći biračima da ima sve što je potrebno za to da vodi državu iako je muškarac. 'Angela druga', bio je naslov nad Scholzovim profilom u časopisu Der Spiegel ovog tjedna.

'Većina građana zna tko sam', bio je osnovni Scholzov argument u stranci prije nego što je imenovan za kancelarskog kandidata, upadljivo ponavljajući kultnu frazu glasačima Angele Merkel iz 2013.: 'Poznajete me.'

'Scholz pokušava biti Merkeličin klon sve do romba', rekao je John Kornblum, bivši američki veleposlanik u Njemačkoj, koji još od šezdesetih godina prošlog stoljeća povremeno živi u Berlinu, za The New York Times. 'Momak koji se svima najviše sviđa najdosadniji je tip na izborima - možda u zemlji. Čini mu se uzbudljivije gledati kako voda ključa', dodao je.

No Nijemci, ističu politički promatrači, vole dosadno. Nije da su Nijemci otporni na karizmu. Kad se Barack Obama kandidirao za predsjednika i održao uzbudljiv govor u Berlinu 2008. godine, 100 tisuća Nijemaca oduševljeno mu je klicalo.

'Trump ovdje nikada ne bi mogao postati kancelar'

Ali oni to ne žele od svojih političara. To je zato što zadnji put kada je Njemačka imala uzbudljivog vođu nije dobro završilo, primijetio je Jan Böhmermann, popularni TV voditelj i komičar.

Böhmermann smatra da je proganjajuće sjećanje na pobjedu Hitlerove nacističke stranke na slobodnim izborima oblikovalo njemačku poslijeratnu demokraciju, a jedan od efekata taj je da je karizma zabranjena u politici.

Andrea Römmele, dekanica berlinske škole Hertie, objasnila je to ovako: 'Trump ovdje nikada ne bi mogao postati kancelar.'

Paradoksalno, tome je barem djelomično tako zahvaljujući izbornom sustavu koji su Njemačkoj u amanet ostavili Amerika i njezini saveznici nakon Drugog svjetskog rata. Za razliku od američkog predsjedničkog sustava, njemački glasači ne mogu izravno izabrati svog kancelara. Glasaju za stranke; udio glasova stranaka određuje njihov udio u zastupničkim mjestima u parlamentu, a zatim parlament bira kancelara.

Budući da je za sastavljanje vlade potrebno uvijek više od jedne stranke - a ovaj put će ih vjerojatno biti tri - ne možete biti previše grubi prema ljudima na koje biste sutra mogli računati da će vam biti koalicijski partneri.

'Vaš suparnik danas mogao bi biti vaš ministar financija sutra', rekla je Römmele.

Što se tiče kandidata za kancelara, njih ne biraju na predizborima, već ih biraju stranački dužnosnici koji traže ljude poput sebe: karijerne političare koji su dali godine služeći stranačkom stroju.

'Biti dobar na televiziji i povezati se s biračima tu ne igra ulogu. To je strog oligarhijski sustav', rekao je Timesu Jürgen Falter, stručnjak za izbore sa Sveučilišta u Mainzu, dodavši da su imali predizbore, kandidat bi bio Markus Söder.