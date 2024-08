Dokaz iz MUP-a: Šef policijske akademije nije smio službenim autom na privatni put

Riječ je o Odluci o korištenju službenih osobnih automobila koju je 2016. donio tadašnji ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, a koja vrijedi i danas. U njoj se navodi da glavni ravnatelj policije i načelnici policijskih uprava imaju pravo koristiti službena osobna vozila 24 sata dnevno, a da ministar to pravo može iznimno odobriti i drugim visokim državnim službenicima MUP-a. No, ono što je u cijeloj priči najvažnije je to da ti policijski službenici službena vozila mogu koristiti isključivo u službene svrhe, što se u ministrovoj odluci izričito naglašava na više mjesta.