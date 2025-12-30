Dio stropa se urušio na pacijenta u WC-u šibenske bolnice

Nitko nije ozlijeđen, pacijenta je zasula žbuka, a sanitarni prostor odmah je zatvoren. Kako doznaje Večernji list, izvan funkcije je i još jedan WC na istom odjelu pa pacijenti koriste toalet u drugom dijelu hodnika.

Pacijenti ističu da ne krive medicinsko osoblje, koje, unatoč teškim uvjetima, radi predano, ali izražavaju zabrinutost zbog stanja zgrade stare 142 godine te strahuju da bi se mogao dogoditi i ozbiljniji incident.

Iz Opće bolnice Šibensko-kninske županije potvrđeno je da je na Odjelu abdominalne kirurgije došlo do neželjenog događaja u toaletnom prostoru.

Pacijent pregledan, nije ozlijeđen

„Pacijenta je pregledao dežurni specijalist kirurgije, koji nije utvrdio tjelesne ozljede prouzročene navedenim događajem. Dežurno osoblje Odjela abdominalne kirurgije obavijestilo je Odjel tehničkih poslova i održavanja te glavnu sestru odjela. Zbog sigurnosti pacijenata toaletni prostor privremeno je zatvoren za upotrebu”, poručili su iz bolnice.

Dodaju da tehnička služba već radi na sanaciji te da su svi bolnički prostori sigurni za pacijente i osoblje, iako se zbog dotrajalosti paviljona redovito pojavljuju kvarovi. Kao trajno rješenje ističu izgradnju nove bolnice.