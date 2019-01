Deveti vikend prosvjeda 'žutih prsluka': Macron, srušit ćemo ti kuću!

Pariška policija upotrijebila je u subotu vodene topove i suzavac kako bi rastjerala prosvjednike u žutim prslucima koji su se okupili oko Slavoluka pobjede, prosvjedujući deveti vikend zaredom protiv predsjednika Emmanuela Macrona i njegovih gospodarskih reformi

No do sredine poslijepodneva nije došlo do većih sukoba s policijskom kao prethodnih tjedana. U Parizu je po posljednjim podacima uhićeno 59 ljudi, od kojih su neki nosili predmete koje su mogli koristiti kao oružje.

Tisuće ljudi prosvjedovale su i u Bordeauxu i Toulonu na jugu Francuske, kao i u Strasbourgu na istoku te u Bourgesu u središtu zemlje.