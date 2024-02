Davorko Vidović: Kao starom političaru, nisu mi jasni Plenkovićevi motivi

- Mislim da ni sami nisu odlučili. Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković mislim da važe koji je termin za njih najbolji. Neke se stvari očigledno ne odvijaju kako je bilo planirano. Siječanj i veljaču obilježili su "lex AP" i izbor Ivana Turudića kao dva događaja za koje ja, kao stari političar moram reći da mi nije jasno zašto je do toga uopće došlo i koji je pravi motiv HDZ-a i Plenkovića da su progurali te dvije stvari, kazao je Vidović u Oporbenom zarezu.

- Ako su i bili izbori u planu u četvrtom ili petom mjesecu, mislim da se nije očekivalo da će se veliki dio sindikata i zaposlenih u javnim službama negativno reagirati na Uredbu o koeficijentima. Očekivalo se da se ide s povećanjem plaća od 13 posto i da će to biti dostatan razlog da se ljudi razvesele. To se nije dogodilo, dapače, postoji revolt, tako da nisam siguran da je prema procjeni HDZ-a ovo najbolji trenutak da se ide izbore, ali vidjet ćemo, kazao je.

“Te dvije činjenice, i "lex AP" i izbor Turudića upućuju na to da će Hrvatska doista doživjeti ozbiljnu regresiju, i s jednim i s drugim. ”

Dodao je da, iako mnogi misle da je to bio prvi zajednički nastup jedanaestorice, to nije točno jer tih 11 stranaka već mjesecima, pa i godinama surađuje u Hrvatskom saboru.

Na primjedbu da su novinari isključeni iz tog zakona rekao je da su samo kasnijim popravkom isključeni od kaznene odgovornosti, ali se novinare može ispitivati.mČak i činjenica da takav zakon postoji, kod vas novinara koji posredujete činjenice stvara nelagodu, stvara autocenzuru, dodao je Vidović. Uspoređujući to s autokratskim režimima, kazao je da takve uskrate mi sebi ne smijemo dozvoliti. Nazvao je to "puzajućim uvođenjem diktature i autokracije".

Upitan koliko je, prema njegovoj procjeni, ljudi došlo na subotnji prosvjed na Trgu sv. Marka, a procjene se kreću od pet do deset tisuća, predsjednik Socijaldemokrat kazao je kako organizatorima broj ljudi nije bio primaran.

- To je narativ koji su nametnuli oni iz HDZ-a koji su htjeli reći kako već činjenica da ne idemo na najveći gradski trg znači slabost. Nije bilo smisao ići na najveći trg, nismo mi još u toj situaciji, nismo mi ni Orbanova Mađarska, ni Vučićeva Srbija, ni Putinova Rusija. Smisao i cilj bio je upozoriti javnost. To je bio skup upozorenja, odašiljanja poruka koje su vezane za upravo taj ključni aspekt. Povod su "lex AP" i izbor Turudića, nametanje tog čovjeka koji na različite načine kompromitira. Dakle, to je bio smisao, a ne ne znam kako velika masovnost, rekao je Vidović.

Dodao je kako je siguran, da su išli na Trg bana Jelačića da bi došlo 30 ili 40 tisuća ljudi, ali to nije bio cilj.

- Cilj je bio simbolički, s mjesta koje ima svoju simboličku vrijednost jer tamo se donose odluke, reći kakve se odluke ne bi smjele donositi, kazao je.

Iako se govorilo o korupciji, kaže to nije bio jedini povod za prosvjed.