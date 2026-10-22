Danska se opako naoružava: Kupili su projektile dugog dometa

Danski ministar obrane Jeppe Bruus izjavio je da će novi raketni sustavi povećati sposobnosti Danske i omogućiti napade "iza neprijateljskih linija" u slučaju napada.

"Nalazimo se u ozbiljnoj i sve lošijoj sigurnosnoj situaciji i zato jačamo obranu i svoju borbenu moć", rekao je Bruus novinarima.

Rusija ogorčena

Rusko veleposlanstvo u Kopenhagenu u pisanoj je izjavi navelo da je danska raketna politika usmjerena na konfrontaciju s Moskvom te je upozorilo na "neizbježne katastrofalne posljedice".