Danska se opako naoružava: Kupili su projektile dugog dometa

Danska, članica NATO-a, objavila je u četvrtak da je dogovorila kupnju svojih prvih preciznih projektila dugog dometa, s obzirom na to da ta nordijska zemlja nastoji ojačati vlastitu sigurnost kako bi odvratila rusku agresiju u Europi, što je izazvalo osudu Moskve
Danski ministar obrane Jeppe Bruus izjavio je da će novi raketni sustavi povećati sposobnosti Danske i omogućiti napade "iza neprijateljskih linija" u slučaju napada.
"Nalazimo se u ozbiljnoj i sve lošijoj sigurnosnoj situaciji i zato jačamo obranu i svoju borbenu moć", rekao je Bruus novinarima.
Rusija ogorčena
Rusko veleposlanstvo u Kopenhagenu u pisanoj je izjavi navelo da je danska raketna politika usmjerena na konfrontaciju s Moskvom te je upozorilo na "neizbježne katastrofalne posljedice".
"Kopenhagen je opčinjen opasnim iluzijama da će kupnja ofenzivnog visokopreciznog oružja dugog dometa s ciljem stvaranja vojne prijetnje jednoj nuklearnoj sili pomoći u jačanju sigurnosti i obrane Danske", poručili su iz veleposlanstva.
Danska je prošle godine objavila da namjerava kupiti ofenzivno oružje dugog dometa kako bi se suprotstavila ruskoj vojnoj prijetnji Europi, što je izazvalo oštru reakciju Moskve.
Premijerka Mette Frederiksen tada je pozvala vojsku da "kupuje, kupuje i kupuje" novo naoružanje nakon nekoliko godina proračunskih rezova, u zaokretu potaknutom ratom Rusije u Ukrajini.
Danska je u četvrtak priopćila da je dogovorila kupnju projektila Anthem američke obrambene tvrtke Covenant, koji se proizvode u Njemačkoj, te projektila Joint Strike Missile za svoje borbene zrakoplove F-35, koje proizvodi norveški Kongsberg.
Bruus nije želio reći koliko je projektila Danska naručila niti koliko će ih platiti.