Danas bi nas mogao iznenaditi pljusak, no prava promjena tek slijedi

Do petka pretežno sunčano i vruće, mnogima i sparno, uz samo rijetke pljuskove. U petak nagla promjena vremena s kišom, često i obilnijim pljuskovima s grmljavinom, te osjetnim padom temperature, na Jadranu jakom i olujnom burom, najprije na sjevernom dijelu. Od subote djelomice sunčano i svježije, uz slabljenje vjetra, prognoza je vremena koju donosi HRT

U istočnoj će Hrvatskoj u srijedu prevladavati sunčano i vruće, ali i nestabilno. Uz umjeren i jak razvoj oblaka ponegdje može biti pljuskova i grmljavine, osobito poslijepodne i navečer. Vjetar većinom slab. U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Sredinom dana i poslijepodne uz povremeno umjerenu naoblaku ponegdje može biti kratkotrajnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. U gorskim krajevima djelomice sunčano samo ponegdje uz malu vjerojatnost lokalnih pljuskova. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vruće, donosi HRT.

Uz obalu će ujutro puhati umjerena i jaka bura koja će prijepodne oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Na srednjem Jadranu pretežno sunčano i vruće, s dnevnom temperaturom zraka i do 32 °C. Uz obalu ujutro slaba do umjerena bura, a tijekom dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Rijetki pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Dalmacije. I na jugu Jadrana pretežno sunčano i vruće. Puhat će prema otvorenom moru slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz obalu jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito.