Dalić: Sve smo bliže nagodbi, a fragmenti objavljene komunikacije hrana su za najniže strasti

Dan nakon što je u javnost procurila prepiska ministrica gospodarstva s konzultantima i odvjetničkim kućama vezano za Agrokor, Martina Dalić je u razgovoru za portal novac.hr pojasnila kako je povjerljiva e-mail korespodencija postala javna, a objasnila je i zašto nije formirala posebnu državnu stručnu skupinu za rješavanje pitanja Agrokora

'Kod postizanja okvirne nagodbe najavili smo da će se pritisak pojačavati. Dva su događaja aktivirala sadašnju salvu napada: odluka o izručenju Todorića , u kojoj je sutkinja odbacila tezu o političkom progonu, te odluka Ustavnog suda koji je ne samo potvrdio ustavnost zakona nego i istaknuo i da bi nečinjenjem nastala protuustavna situacija. Samim time smo dva koraka bliže nagodbi i za neke to očigledno znači zadnju priliku da sruše nagodbu i gurnu zemlju u ekonomski i politički kaos. Ne znam kako su mailovi završili u javnosti i nije moj posao da se time bavim. Ono što je važno jest to da u tim mailovima sadržajno nema ništa novo u odnosu na ono što sam dosad puno puta objašnjavala. Ti fragmenti objavljene komunikacije su hrana za najniže strasti, pogotovo kada ih se čita izvan konteksta vremena i političkih odnosa unutar tadašnje koalicije i bez poznavanja načina na koji su, političkim dogovorom tadašnjih koalicijskih partnera Mosta i HDZ -a, odabrani stručnjaci koji su završili u toj mailing grupi', kazala je Dalić za portal novac.hr .

'U tih par mjeseci od prvih znakova ozbiljne krize nebrojeno smo puta javno pozvali bivšu upravu Agrokora da nađu rješenje za probleme u koje su doveli kompaniju u dogovoru sa svojim vjerovnicima. Istovremeno, i samo jedna medijska naznaka da se nešto događa u Vladi, da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućeg sloma Agrokora, mogla je značiti momentalnu blokadu cijelog sustava. A u tom trenutku nismo imali spreman pojas za spašavanje i trebalo nam je nešto vremena da pronađemo najbolje rješenje i način kako se nositi s potencijalnom katastrofom takvih razmjera. Most je tada izričito tražio, a mi smo se složili i vjerujem i danas da je to bio ispravan put, da nezavisni stručnjaci analiziraju situaciju i predlože rješenja. Na kraju je zaključak bio da se ide u izmjenu zakonodavnog okvira. S nezavisnim stručnjacima se počelo, no u pisanje zakona su se uključili i stručnjaci iz dva ministarstva i Ureda za zakonodavstvo, a konzultirani su pritom brojni ljudi koji su imali nešto reći, a ne samo isključivo ovi čija se imena opetovano javno ističu', izjavila je Dalić.