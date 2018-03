CROBEX u minusu četvrti put u zadnjih pet dana, HT najlikvidniji

U srijedu su dionički indeksi Zagrebačke burze zaključili s blagim gubicima, uz relativno skromnu likvidnost, pri čemu su se prometom istaknule dionice Hrvatskog Telekoma

Indeks CROBEX je kraj dana dočekao na 1.839,08 bodova, što predstavlja pad za 0,23 posto u odnosu na dan ranije, a to je njegov četvrti gubitak u zadnjih pet trgovanja te njegova najniža razina u dosadašnjem tijeku ožujka. Indeks blue chip dionica CROBEX10 je oslabio za 0,20 posto na 1.069,06 bodova dok je indeks šireg tržišta CROBEXplus kliznuo za 0,44 posto na 1.057,39 bodova. Najlošiju izvedbu među sektorskim indeksima je imao CROBEXtrasnport s padom od 1,35 posto, ok je najviše porastao CROBEXkonstrukt, i to za 0,93 posto.

Likvidnost tržišta je bila na skromnim razinama, budući da je ukupni dionički promet iznosio nešto više od sedam milijuna kuna, pri čemu su se posebno istaknule dionice Hrvatskom Telekoma s ukupnim prometom od gotovo četiri milijuna kuna u redovnom i blok trgovanju, dok im se cijena nije promijenila te su zaključile na 165,00 kuna.

Milijunski promet s 1,1 milijuna kuna su imale još jedino dionice Atlantske plovidbe, koje su izgubile 1,95 posto na 604,00 kuna.

Ostala izdanja su uknjižila osjetno niže promete, a među aktivnijima su uglavnom prevladali minusi. Slab dan su imale dionice Maistre s gubitkom od 3,36 posto na 288,00 kuna, Viktor Lenac i HUP Zagreb su izgubili oko 2,7 posto vrijednosti, a dionice Ingre pale za 1,63 posto. Rastom cijene su se istaknule jedino dionice Dalekovoda, koje su skočile za 4,43 posto na 16,50 kuna.

Dobitnik dana Dalekovod +4,43% 16,50

Gubitnik dana Imunološki zavod -40,00% 30,00

CROBEX -0,23% 1.839,08

Više o kretanjima na tržištu kapitala pročitajte OVDJE.