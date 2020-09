Covidom se zarazila glavna epidemiologinja Češke

Jarmila Ražova, savjetnica vlade u rangu doministrice zdravstva Češke, morala je u karantenu u svom domu nakon što se na testiranju pokazala pozitivnom na covid-19. Premijer Andrej Babiš objašnjavao je zašto on ne mora u karantenu

Mediji u Republici Češkoj prenijeli su priopćenje ministarstva zdravstva koje je objavilo da se razboljela i 58-godišnja vladina službenica, inače na ovoj poziciji još od ožujka ove godine, prenosi N1.

Kako je Ražova bila vrlo aktivna, pa je još u nedjelju gostovala u jednoj političkoj panel-emisiji na televiziji, nakon njenog pozitivnog testa, testirani će biti još mnogi. Među njima je i ministar zdravstva Adam Vojtech.

Češki mediji primjećuju i to da je sam predsjednik vlade Češke Andrej Babiš prije samo koji dan imao sastanak s Ražovom, no on u karantenu ipak neće.

On je za medije izjavio da je "bio udaljen nekoliko metara", kao i to da je na tom sastanku "nosio masku".