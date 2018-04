Čistačice obustavile rad, splitski aerodrom 'još uvijek normalno funkcionira'

Najveći dio od sedamdesetak čistačica koje su dosad radile na održavanju Zračne luke Split ustrajao je u svojim zahtjevima, od petka obustavivši rad. Sam aerodrom, kako tvrdi njegov direktor Lukša Novak, 'sasvim normalno funkcionira i sve usluge se uredno obavljaju'

'Zasad nitko nije reagirao i bit će zanimljivo vidjeti kako će to izgledati sutra, kada nastupa prvi pravi udarni vikend. Razumijemo Zračnu luku jer ona uredno ispunjava svoje obveze, no svi zajedno trebali bismo gledati malo dalje', kazao je za tportal Nevio Sanader, odvjetnik koji zastupa nezadovoljne radnice.

Premda upravo na splitskom aerodromu rade već godinama, pa i desetljećima, one su formalno zaposlene kod tvrtki koje pružaju vanjske usluge čišćenja. Do jučer, kada im je istekao ugovor o radu, bila je to tvrtka Dubrovačke uslužne djelatnosti (DUD), koja djeluje u sklopu međunarodnog lanca IOS.