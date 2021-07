Capakova zamjenica otkrila možemo li još spasiti turističku sezonu i odakle dolazi najveća opasnost za ponovno rapidno širenje koronavirusa

O rastu broja novozaraženih, utjecaju dolaska turista i cijepljenju - u Dnevniku HTV-a govorila je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin

'Po ovome što gledamo posljednjih tjedana, imamo jedan uzlazni trend, po zadnjim brojkama je 30 posto u odnosu na prethodni tjedan, a ako gledamo zadnja dva tjedna u odnosu na prethodna dva tjedna, onda je to porast od 20 posto. Iz prethodna tri vala koja smo imali, znamo da jednom kada krene uzlazna putanja, ona se teško zaustavlja', rekla je Ivana Pavić Šimetin za HRT .

'Njima je glavni način ulaska na partije ili preboljenje, no većina ih je, najvjerojatnije, ušla s negativnim testom', dodala je.

Na pitanje koliko problem su masovna okupljanja, koncerti i partiji, Pavić Šimetin je rekla da su to obično mjesta gdje se okupljaju mladi koji većinom nisu cijepljeni. Objasnila je da su diljem Europe počela cijepljenja starijih i bolesnih, a mladi se tek sada počinju cijepiti.

Britanija se otvara, ukidaju mnoge mjere, iako se ondje šiti delta-soj i očekuje se njihov dolazak u Hrvatsku. Postavlja se pitanje koliku opasnost oni predstavljaju za širenje zaraze, Pavić Šimetin je rekla su znanstvenici upozorili Britaniju da to nije najsretnije rješenje za Britaniju i moglo bi imati negativan utjecaj na cijeli svijet. Smatra da nije dobro da se uz veliki broj novooboljelih popuštaju mjere, bilo gdje.

'Zadnja četiri tjedna prije početka škole i prva četiri tjedna prošlu jesen kada je počela škola, broj zaraženih među mladima je bio potpuno isti. ti klubovi su napravili, što se tiče zaraze i njezina širenja među mladima veću štetu nego škola za koju su mnogi govorili da će biti problem. Nije škola bila problem, do širenja zaraze je dolazilo u klubovima', dodala je.

'To se pokazalo i u naša tri vala, svaki put kada smo se zatvorili, točno treći tjedan od tada je došlo do pada broja zaraženih. Niti jedna zemlja nije postigla obuhvat cijepljenja, a za delta-soj bi trebao biti barem 80 posto', rekla je.

Na pitanje zašto je došlo do produljenja karantene na 14 dana, rekla je da je to zbog delta-soja koji je zarazniji, a koji sada prevladava i može dovesti do zaraze i u 14. danu.

Došlo je i do produljenja izuzeća od karantene i testiranja za cijepljene sa 6 na 9 mjeseci, Pavić Šimetin je rekla da su jako dobri podaci o imunološkom odgovoru, što je više ljudi cijepljeno i što je više vremena od tada prošlo, veća je sigurnost da se može produljiti vrijeme koliko nas štiti cjepivo, a to je sada 9 mjeseci.

Osvrnula se na tezu da cijepljenje izaziva nove mutacije, rekla je da je to potpuno kriva i netočna teza.

'To je jedna od većih neistina i izrazito je štetno takve netočne informacije širiti u javnosti', dodala je.