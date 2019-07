Čak 78 posto radnika u sustavu socijalne skrbi doživjelo je neki oblik nasilja

Slučaj ubojstva socijalne radnice i ranjavanja njenog kolege, koji se dogodio u utorak, ponovno je otvorio pitanje uvjeta u kojima djelatnici ovog sektora rade

Socijalni radnici često su suočeni s prijetnjama, no je li trebalo do ovoga u Đakovu doći?

'Socijalni radnici su onoliko uspješni koliko imaju podršku drugih sastavnica u društvu, a tu ću uključiti i medije. Bilo je puno onih koji su morali puno ranije djelovati da ne dođe do ovoga. Ovaj počinitelj stravičnog zločina je bolesna osoba, međutim imamo dojam da je osoba koja mu je najviše pomagala, a koja je ubijena, ona mu je zapravo bila svakodnevni i terapeut i savjetodavac. One strahove koje je imao po noći, ona ga je svaki puta uspjela umiriti. Ovoga puta nije. Je li samo sustav socijalne skrbi mogao riješiti ovako složenu problematiku. Voljela bih kada imamo ove teme, voljela bih da to malo proširimo. Imamo i predškolstvo, pedijatriju, imamo liječnike primarne zaštite, imate psihijatre', istaknula je sinoć ministrica Nada Murganić.