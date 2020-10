Čačić: Ključno je da potpuno zabranimo javna okupljanja i zatvoreni prostor, alkohol i bilo što, što je od 9 navečer

Varaždinski župan Radimir Čačić rekao je u četvrtak kako je krajnje vrijeme da Hrvatska uvede „njemački model” borbe protiv koronavirusa, odnosno da uvede policijski sat, zabranu javnih okupljanja te kontrolu kretanja i tijekom dana

'keep it simple and stupid'

„Mi jednostavno potpuno brkamo pojmove što je to demokracija, što je to lockdown, koliko mi to i što mi kao država možemo izdržati jer, kao bogatiji to mogu, to jednostavno nije istina”, dodao je varaždinski župan.

Rekao je kako upravo materijalna opasnost za hrvatski budžet zaustavljanje proizvodnje, a o onom „ljudskom, humanom, zdravstvenom aspektu ne trebamo ni govoriti”.

„Nema više alibija, nikakve ucjene, poruke, vrlo razumljive koje dolazi od pojedinaca iz pojedinih djelatnosti jer ugostiteljstvo je to koje je ovdje najviše stradalo, više ne mogu biti alibi za donošenje odluka”, naglasio je Čačić.

Dodao je kako se apsolutno zalaže za njemački model, odnosno neku vrstu policijskog sata te kontrolu kretanja i tijekom dana. Dodaje kako mora ostati mogućnost odlaska na posao, a svi oni koji to mogu, trebaju raditi od kuće. Sveučilišta, smatra, trebaju preći na online nastavu, a škole treba zatvarati zadnje jer je to najmanje opasno ovog trenutka.

„Ključno je da potpuno zabranimo javna okupljanja i zatvoreni prostor, alkohol i bilo što, što je od 9 navečer”, dodao je Čačić i naglasio da očekuje da Hrvatska te mjere uvede.