Butković uzvratio Milanoviću: Rusija ti ne smeta kad je u pitanju tvoj rođak?

'Zorane, čujem da si me danas opet prozvao jer imam rusko ime. Rusija ti ne smeta kad je u pitanju tvoj rođak, ali ti smeta moje rusko ime', napisao je Butković na Facebooku.

'Je li pitao kravu za to? Odnosno, to nije krava ni bik. Tko god bude kandidat HDZ-a i tko god bude... gledam Plenkovića. Našeg herojskog zeca. Tko god bude kandidat HDZ-a bit će njegova produžena ruka. Jedini zadatak bio bi mu da bude omekšivač, da se ne bunimo, da se krade ili kraducka. Bio to Oleg ili neki drugi nositelj lijepog ruskog imena. Ima li među njima netko tko nema rusko ime', rekao je Milanović.