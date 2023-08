Brazilski predsjednik Lula izvršava obećano, znatno usporena deforestacija Amazonije

Uzastopni padovi u lipnju i srpnju posebno su obećavajući jer se u tim mjesecima ranije bilježila najveća deforestacija pošto se radi o sušem razdoblju.

„Vidimo preokret u krivulji rasta krčenja šuma”, rekao je tajnik ministarstva okoliša Joao Paulo Capobianco novinarima u Brasiliji.

Ovi podaci stižu uoči sastanka brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve s čelnicima amazonskih zemalja na skupu u sjevernom Brazilu, na temu zaštite najveće svjetske prašume.

Lula je u srijedu rekao da će se na skupu po prvi put pokušati usuglasiti zajednički pristup zaštiti te regije, što će uključivati pitanja sigurnosti na granicama i zahtjev privatnim tvrtkama da sudjeluju u pošumljavanju 30 milijuna hektara.

Lijevi predsjednik ponovno je preuzeo vodstvo Brazila u siječnju obećanjima da će stati na kraj deforestaciji do 2030., nakon ubrzanja krčenja pod prethodnim predsjednikom Jairom Bolsonarom, koji je otklanjao regulacije o zaštiti okoliša, piše agencija Reuters.

Stručnjaci su pozdravili usporavanje deforestacije pod Lulinom vladom, no i pozvali na daljnji oprez u nadolazećim mjesecima kad je sezona najvećih požara.

„To je veoma značajan pad za suši mjesec”, rekla je direktorica ekološke organizacije WWF za Brazil Mariana Napolitano, govoreći o podacima za srpanj.

Ona je kazala kako to pokazuje da poduzete izvanredne mjere donose rezultata, no i upozorila da deforestacija Amazonije i dalje ostaje na visokim razinama te da će biti potrebno daljnje djelovanje kako bi ona stala do 2030. godine.