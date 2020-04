Nakon što je isteklo 30 dana od kada su u Hrvatskoj uvedene stroge mjere zaštite od zaraze, najveći dio njih produljit će se za dodatnih 15 dana, do 4. svibnja. Ipak, kako je i najavljeno, polako se počinju ublažavati neke mjere. Županijskim je stožerima omogućeno da donesu odluku koja bi omugućila da se, unutar županija, omogući kretanje stanovništva bez e-propusnice.

'Pretpostavljam da će svaki županijski stožer dati svoje viđenje. Ovo je mjera olakšanja komunikacije unutar županija, nakon što je bila mjera zabrane napuštanja prebivališta. Treba znati da su tri glavna faktora brzine širenje virusa: socijalna udaljenost, to je najvažnije, a potom osobna higijena, ali i mobilnost stanovništva. Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta jedna je od najvažnijih čimbenika za to što imamo danas još uvijek povoljnu epidemiološku situaciju', rekao je Božinović .

'Povećanje kretanja ograničeno je na 21 županiju, u svakom trenutku može se donijeti mjera da se zatvori neka općina. To će biti situacija u kojoj ćemo na dnevnoj bazi donositi odluke kako bismo omogućili da život teče što normalnije, a da se ne dogodi bum, eksponencijalni rast broja oboljelih jer to nam je glavni cilj', dodao je.

'Bilo je bitno smanjiti pokretnost stanovništva jer je sve veća mogućnost širenja virusa. E-propusnice ostaju za napuštanje područja županija, a ostaju i ako bi se eventualno zatvorio neki dio županije. Na dnevnoj bazi procjenjivat ćemo situaciju i donosi ti odluke', objasnio je Božinović.

Na pitanje o mjerama koje će ministri predložiti kako bi se poboljšala postepeno gospodarska situacija i hoće li one biti na Vladi ovaj tjedan Božinović je rekao da se razgovara o mjerama. 'Sad je to interdisciplinarni pristup u izlaznoj strategiji koja mora biti osmišljena. Kad bi najednom sve otvorili to bi poništilo sve što smo dosad napravili. Moramo očuvati epidemiološku situaciju, moramo prodiskutirati s epidemiolozima da ne bismo dobili nova žarišta širenja koronavirusa', rekao je ministar.

'Ne bih spekulirao kad će to biti na Vladi, donijeli smo već pet odluka koje su znakovi popuštanja, a paket, kad se svi oko njega usuglase', dodao je.

'Moramo imati čvrstu podlogu da nam je situacija u vezi širenja virusa pod kontrolom. Svako popuštanje je rizik koji mora biti kontroliran. Imate zemlje koje su držale stvari pod kontrolom, a sada imaju eksploziju', rekao je ministar Božinović, navevši primjer Singapura.