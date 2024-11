Božinović: Sve me u ovom slučaju iznenađuje, ovo su ozbiljne optužbe na račun Beroša

"Ne mogu reći da mi je svejedno, ali ozbiljne su optužbe na račun kolege Beroša. Mene je ovo iznenadilo, međutim, bitno je da institucije koje su uključene rade svoj posao", komentirao je Božinović za Dnevnik Nove TV Beroševo uhićenje. Naša Vlada je pokazala, već treći mandat, da je borba protiv korupcije na visokoj razini, naglasio je.

"Sigurno da ovo, ako govorimo o utjecaju na Vladu, nije dobro kratkoročno. No, mi smo imali ovakvih slučajeva i uvijek se pokazalo nakon salvi kritika i optužbi da je Vlada potvrdila ono što govorimo cijelo vrijeme, a to je da postoji apsolutna sloboda rada institucija, pogotovo kada se radi o gospodarskom kriminalu i korupciji", naglasio je. Siguran sam da korupcija nije bila samo u vrijeme ove Vlade, to je i svjetski fenomen, međutim, nikad nismo imali situaciju da se jedna Vlada stvarno uhvatila u koštac protiv korupcije, poručio je ministar.