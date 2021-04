Borut Pahor o dokumentu koji je digao Balkan na noge: Nisam bio upoznat s njime. Mijenjanje granica mirnim putem nije moguće

Slovenski predsjednik Borut Pahor sazvao je konferenciju za medije vezano za non-paper koji je navodno djelo Janeza Janše

Pahor je ustvrdio da mu nije bio poznat non-paper kad je zadnji put bio u BiH. Kazao je da prema njemu važno proširenje Europske unije.



'Proširenje postaje pitanje vremena, a ne samo političke volje. Spori tempo proširenja hladi povjerenje u europsku perspektivu u tim zemljama, a posljedice bi mogle biti jačanje nacionalizma i povećanje utjecaja trećih zemalja', napomenuo je.



Osvrnuo se i na ulogu Slovenije u regiji.



'Neki nisu bili mišljenja dugo vremena da bi se visoki predstavnici Slovenije da se miješaju u pitanja regije. Razumio sam to u '90-ima', kazao je i nadodao kako danas to ne razumije i da on želi da jednog dana sve zemlje koje su bile zajedno u Jugoslaviji postanu članice Unije.