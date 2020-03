Bolnice u Osijeku i Splitu spremne za veći broj pacijenata

Ravnatelji kliničkih bolničkih centara u Osijeku i Splitu, Željko Zubčić i Julije Meštrović, u subotu su iznijeli iskustva u svojim klinikama u zbrinjavanju oboljelih od koronavirusa, naglasivši da su spremne za veći broj pacijenata

Dr. Meštrović rekao je za HTV kako je opće stanje sedmero oboljelih od koronavirusa u Splitu dobro. "Imaju znakove blaže upale dišnih puteva i njihovo opće stanje nije ničim narušeno. Imali smo sreće u Splitu jer se infekcija pojavila nešto kasnije pa smo se mi dobro pripremili", kazao je ravnatelj splitskog KBC-a.

Podsjetio je da su sve bolesnike na Križinama premjestili na lokaciju na Firulama.

"Ovu lokaciju na Križinama pripremili smo za tri skupine bolesnika - oni kod kojih postoji sumnja na infekciju koronavirusom, na one koji će možda morati biti ventilirani te oni s težim oblikom bolesti. Organizirali smo dvije ambulante za pacijente s upalama gornjih dišnih putova, tako da bolesnici na Firulama budu potpuno pošteđeni od bilo kakve ugroze infekcije. Formirali smo i timove, pa je tako jedna polovica osoblja na poslu, a druga je doma. Izmjenjivat će se svakih 14 dana. U punom opsegu počinjemo raditi u ponedjeljak, ali najvećim dijelom to i sada funkcionira. Potvrdio je i da liječnici imaju načina doći i do eventualnih pacijenata na otocima te da će svaki taj biti zbrinut", naglasio je ravnatelj ravnatelj KBC-a u Splitu.

Rekao je i da se ova epidemiološka ugroza ne može pobijediti ako izostane odgovorno ponašanje građana. "Budimo odgovorni i izbjegavajmo socijalne kontakte koliko god je to moguće i svedimo to na najnužnije", rekao je dr. Julije Meštrović.

Željko Zubčić, ravnatelj KBC-a u Osijeku, kazao je da trenutačna situacija izaziva strah, ali smatra da su ljudi svjesni da treba poštovati upute Nacionalnog stožera civilne zaštite. "Iz iskustava Kine i Italije vidljivo je da jedino izbjegavanje neodgovornog ponašanja može polučiti najbolje rezultate", dodao je.

Istaknuo je da je ovo šesti dan kako je u osječkom KBC-u i dalje sedam pacijenata zaraženih koronavirusom. Nema novooboljelih, rekao je, ocjenivši da Stožer civilne zaštite osječko-baranjske županije, epidemiolozi i infektolozi rade sjajan posao.

Naglašava da su vrlo brzo "kod prvih pozitivnih pacijenata zatvorili mikrolokacije u dva sela oko Osijeka".

Ravnatelj osječkog KBC-a rekao je za HTV i da su svi drugi pacijenti koji su hitni i prioritetni, po novom režimu rada zbrinuti. "Onkolozi pozivaju svoje pacijente telefonima. Svi primaju kemoterapiju. Pacijente s malignim bolestima operira se na vrijeme", dodao je.

Dr. Zupčić napominje da je u KBC-u Osijek u vrlo kratkom roku ustanovljen respiracijski centar i da su spremni za prijem većeg broja pacijenata.