Bivši pripadnik SS-a optužen za negiranje broja žrtava Holokausta

Državno odvjetništvo u Hildesheimu podiglo je u srijedu optužnicu protiv 96-godišnjeg bivšeg pripadnika postrojbi SS zbog negiranja holokausta i relativiziranja broja pogubljenih Židova tijekom Drugog svjetskog rata

Optužnica je podignuta na temelju izjave optuženog, 96-godišnjeg Karla M. iz okolice Hildesheima koji je u emisiji javnog servisa ARD u studenom prošle godine relativizirao Holokaust i izrazio sumnju da je tijekom nacionalsocijalističkog režima zaista pogubljeno šest milijuna Židova.

On je također tom prilikom vrijeđao žrtve pokolja u sjevernofrancuskom selu Ascq 1944. u kojem je kao pripadnik specijalnih postrojbi SS 'Hitlerjugend' i sam sudjelovao. Karl M. je ustvrdio da su žrtve, 86 stanovnika u starosnoj dobi od 15 do 75 godina, 'same krive'.

SS je izvršio pokolj u znak odmazde za napad francuskog pokreta otpora na prugu prilikom kojeg nitko nije ozlijeđen. Prema vlastitim tvrdnjama Karl M. nije sudjelovao u strijeljanju nego je žrtve odvodio iz njihovih domova na stratište. Karla M. je 1949. francuski sud u odsutnosti već osudio na smrt.

Glavno odvjetništvo savezne pokrajine Donje Saske je stoga došlo do zaključka da mu se za isto djelo ne može dva puta suditi.