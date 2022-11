Biden: Sjedinjene Države čvrsto podupiru cjelovitu Bosnu i Hercegovinu

Predsjednik SAD Joe Biden potvrdio je, u poruci koju je uputio novoizabranim članovima Predsjedništva BiH, snažnu potporu Washingtona očuvanju cjelovitosti Bosne i Hercegovine, pozvavši istodobno na što bržu uspostavu novih tijela vlasti kako bi se mogle provoditi nužne reforme

Američki je predsjednik pozdravio opredijeljenost BiH da postane članicom euroatlantskih integracija, ali je istaknuo kako je za to potrebno imati učinkovitu vlast koja će provoditi reforme.

U Bidenovoj poruci jasno je naznačeno što SAD vidi kao prioritetne zadaće čija će provedba značiti bližu suradnju dvije države u budućnosti.

Istaknuto je kako su to pitanja sigurnosti, diverzifikacija izvora energetske opskrbe te borba protiv korupcije.

SAD su i do sada snažno podupirale planove da se BiH približi članstvu u NATO-u iako se tome odlučno protive čelnici bosanskih Srba predvođeni Miloradom Dodikom. Oni također zagovaraju nastavak bliske suradnje s Rusijom, uključujući tu potpuno oslanjanje na opskrbu ruskim prirodnim plinom, prkoseći na taj način opredjeljenju Europske unije da se zbog ruske agresije na Ukrajinu europski kontinent okrene ka drugim izvorima opskrbe energentima, a to je politika koju zagovaraju i Sjedinjene Države.

Političko vodstvo bosanskih Srba također odbija poštovati 25. studenog kao Dan državnosti BiH, inzistirajući na tvrdnji kako nema kontinuiteta između današnje BiH i one koja je postojala do izbijanja rata 1992., no američka diplomacija je tijekom svih proteklih godina inzistirala na poštivanju tog datuma, a nastavak te politike sada je potvrdio Biden.

"Sjedinjene Države će nastaviti podržavati mir, sigurnost i prosperitet u Bosni i Hercegovini za sve njezine građane", napisao je Biden u čestitki u povodu 25. studenog, koji se obilježava u znak sjećanja na datum iz 1943. godine kada je, odlukama ZAVNOBiH-a, postavljen temelj Bosne i Hercegovine kao federalne jedinice u sastavu nove Jugoslavije.