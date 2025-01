Biden odlazi iz Bijele kuće i sad se sjetio - Srbije: Evo tko iz Bijele kuće stiže u Beograd

Richard Verma bit će najviši američki dužnosnik koji je posljednjih godina posjetio Srbiju. U razgovoru za Euronews Srbija tim povodom Vuk Velebit, izvršni direktor Pupinove inicijative, tumači kako je riječ o diplomatskom sredstvu koje SAD koristi u svojoj vanjskoj politici gdje priznajući zemlje, partnere i saveznike uspostavlja taj strateški dijalog.

'Srbija takav odnos ima s Pekingom, Moskvom i nekim drugim partnerima. To znači da će se srpska i američka strana svake godine dogovarati o područjima u sklopu sporazuma koji će se potpisati ovog vikenda', kaže Velebit, koji je uvjeren da time Srbija uspostavlja četiri stupa vanjske politike - odnose s Kinom, Rusijom, EU i SAD-om.

'To znači da će se srpski glas više čuti u Washingtonu, da će službeni Beograd dobiti veći politički značaj u odnosima s Amerikom, da ćemo uravnotežiti odnose s Istokom, ali to znači i otvaranje puno tema kada je riječ energetska suradnja, kada je u pitanju sigurnosna suradnja, ali i gospodarska suradnja. A kada Amerika započne ovakav strateški dijalog s nekom državom, to znači poslati pozitivnu poruku američkim investitorima da je ta zemlja važna za Ameriku, ali da. zemlja je stabilna i da je poželjno ulagati u nju', dodaje Velebit.