Beljak: Ostavku treba dati Marić, a ne njegova sestra

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u petak je u izjavi novinarima ocijenio da bi ostavku trebao dati ministar financija Zdravko Marić, a ne njegova sestra koja je zaposlena u HANFA-i

'Nije sporno da članovi obitelji dužnosnika rade u bilo kojoj instituciji, ali je sporno da rade u instituciji koja ima nadzor nad članovima obitelji. Naravno da bilo tko, ako ima odgovarajuće kvalifikacije, ima pravo, bez obzira na bilo što, i biti zaposlen na odgovarajućem radnom mjestu. No, kada imate vlastitu sestru koja bi trebala nadzirati vaš rad, onda je to itekako sporno i otvara nepotrebne upitnike. Mislim da ne bi trebala sestra, nego bi gospodin Marić treba dati ostavku, i to upravo zato što mu je sestra u HANFA-i zaposlena već godinama i kažu da je stručna. Marić je to morao znati i nije se smio primati takve funkcije jer ga vlastita sestra nadzire. Dakle, odgovornost je na njemu, a ne na njoj jer je (ona) godinama tamo, i to je vrlo jasna situacija', mišljenja je Beljak.

'Puno je upitnika iznad gospodina Marića. Došao je s plaće koja je višestruko veća nego što je ima danas i upitan je politički angažman gospodina Marića od samih početaka. Ne treba zaboraviti da je on u jednom trenutku bio kandidat za mandatara Vlade. On se trebao baviti businessom i njegov ulazak u politiku jednostavno ne može biti nikako drugačije protumačen nego kao direktna produžena ruka Todorića, a onda svih onih koji su popljačkali ostatke ostataka Agrokora. On je ušao u Vladu upravo da bi štitio Todorićeve interese u samom vrhu hrvatske politike, zato ga je Todorić i poslao da bude političar. On čak nije ni bio član HDZ-a nego nezavisan, a učlanio se tek kada je postao ministar', istaknuo je čelnik HSS-a.