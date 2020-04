Saborski zastupnici u srijedu su mahom hvalili Vladin prijedlog da se, zbog krize izazvane koronavirusom, zaustave ovrhe na plaćama i mirovinama, no oporba pritom ističe kako to nije dovoljno

Trebalo je propisati da za posebnih okolnosti ne teku zakonske zatezne kamate, Vlada je minimalno morala predložiti moratorij na kredite i kamate banaka, rekli su Miro Bulj (Most) i Peđa Grbin (SDP) u raspravi o prijedlogu zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za trajanja posebnih okolnosti izazvanih epidemijom koronavirusa. Grbin upozorava kako taj zakon ne predviđa kazne za poslodavce i HZMO koji će nastaviti provoditi ovrhe, neovisno o predloženom zakonu. Poručuje da je zakon bez kazne mrtvo slovo na papiru.

Kritičan prema zakonu je Ivan Lovrinović (PH). Blokiranima i građanima pred ovrhama poručuje da će zakon na njih djelovati poput aspirina na glavobolju, na nekoliko će je sati odgoditi, no ona će sutra biti veća. Kad prođe korona kriza suočit ćete se sa gomilom dugova, blokadama, ovrhama, ništa nije riješeno, kaže zastupnik Lovrinović. Zakon jasno kaže da se ovrhe zaustavljaju, on ne oprašta dugove, samo pomaže u ovom trenutku, odgovara ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i napominje kako je mudro da oni koji to mogu, ispunjavaju svoje obveze.

„Racio je zakona zaustaviti ovršne postupke u vrijeme posebnih okolnosti“, rekao je ministar, podsjetivši kako se trenutno ne vode ovrhe na sudovima, ni pred javnim bilježnicima, nema ih ni putem Financijske agencije (Fina).

Jedine "nepokrivene" ostale su ovrhe na stalnim primanjima, na plaći i mirovinama, a ovim zakonom kažemo da zastaju i na tim postupcima, istaknuo je Bošnjaković, odbacujući teze da je zakon rađen u predizborne svrhe. Dio kolega politikanski pokušava omalovažiti sve što je Vlada napravila za ovršene i blokirane, kaže Marija Jelkovac (HDZ); političke je aktere zahvatila predizborna groznica, no neovisno o tome nije vrijeme da se omalovažava rad onih koji uspješno vode državu kroz krizu, dodaje Branko Hrg. Nikola Grmoja (Most) vladajućima spočitava što nisu prihvatili Mostov prijedlog o moratoriju na kredite i kamate. Zašto ne radite za hrvatski narod, a ne za banke, upitao ih je, prozivajući HDZ-ove Branka Bačića i Grozdanu Perić da su se ponašali „kao agenti banaka“. Je li netko agent, morate dokazati malo bolje, to je optužba koja nije potkrepljena nikakvim dokazima, rekao mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.