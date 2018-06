Belgijski premijer zaskočio britansku premijerku i uvalio joj dres

Na početku jučerašnjeg summita čelnika EU u Bruxellesu britansku premijerku Theresu May zaskočio je belgijski kolega Charles Michel, koji joj poklonio dres belgijske nogometne reprezentacije uoči utakmice Belgije i Engleske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji

Pedantni i na nogomet osjetljivi britanski mediji ovaj potez ociijenili su kao PR gaf premijerkina ureda.

Michael je May zaskočio i iz kutije izvukao dres s brojem 10 na leđima. A na broju 10 u ulici Downing u Londonu stoluje May, ali to je ujedno broj koji nosi jedan od najboljih belgijskih igrača Eden Hazard.