Austrijske vlasti razmatraju zabranu skupa na Bleiburgu

Nakon što je Katolička crkva u Koruškoj uskratila dopuštenje Hrvatskoj biskupskoj komisiji da misu na Loibaškom polju kraj Bleiburga vodi biskup, promijenile su se i pravne okolnosti održavanja komemoracije u Austriji

Na pitanje ima li veze to što se skup održava na privatnom zemljištu u vlasništvu Počasnog bleiburškog voda, odgovara da nema. Riječ je o uobičajenoj proceduri koja se primjenjuju na sva okupljanja bez obzira održavaju li se na javnom ili privatnom zemljištu, ističe.

Večernji podsjeća i da je austrijski Zakon o javnom okupljanju prije dvije godine dobio novelu koja bi mogla igrati ulogu u konačnoj odluci vlasti. Uz prijašnju formulaciju da skupovi koji su u suprotnosti sa zakonom ili koji ugrožavaju javnu sigurnost mogu biti zabranjeni, dodano je da se isti princip odnosi i na okupljanja koja služe političkoj aktivnosti građana drugih država, na skupove koji su u suprotnosti s međunarodnim zakonima, demokratskim vrijednostima i vanjskopolitičkim interesima Republike Austrije.

Koordinator Počasnog bleiburškog voda Bože Vukušić kazao je za Večernji list da ne očekuje zabranu skupa niti ikakve druge probleme s vlastima u Austriji. Tvrdi da su ove godine, kao i prethodnih, kontaktirali s lokalnim vlastima u Bleiburgu. Iako tamošnia biskupija Hrvatskoj biskupskoj konferenciji nije dozvolila služenje mise, Vukušić tumači kako se komemoracija na Bleiburgu i dalje ima smatrati vjerskim obredom.

"Biskupija nije dala odobrenje isključivo za pontiflkalnu misu, odnosno onu koju bi služio biskup. Jedino za to je odobrenje i zatraženo, no komemoracija će se i ove godine sastojati isključivo od mise, molitve i procesije, tako da je i dalje riječ isključivo o vjerskim obredima", kaže Vukušić za Večernji list. Dodao je i da će tražiti posebna odobrenja, ali samo ako to od njih zatraže austrijske vlasti, što se, tvrdi, do sada nije dogodilo.