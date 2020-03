Austrija zatvara većinu trgovina, planinska područja u karanteni

Većina trgovina u Austriji bit će idući tjedan zatvorena kako bi se suzbilo širenje koronavirusa, a barovi i restorani neće smjeti raditi navečer, odlučila je austrijska vlada

Uz to, vlada je proglasila dvotjednu karantenu za dolinu Paznaun i skijalište Saint Anton am Arlberg u Tirolu, pokrajini u kojoj ima puno zaraženih koronoavirusom. Austrija do sada ima 432 potvrđeno zaraženih i jedan smrtni slučaj od koronavirusa.

Austrija je prekinula sve zračne veze sa Švicarskom, Francuskom i Španjolskom te uvela kontrole na švicarskoj granici, uz one koje se već provode na talijanskoj granici. Obustavila je također nastavu u školama i na sveučilištima te zatvorila kulturne lokacije i skijališta.