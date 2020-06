Austrija otvara granicu s Italijom 16. lipnja, ali ne sa Švedskom i Španjolskom

Austrija će 16. lipnja otvoriti granicu s Italijom koja je bila zatvorena od ožujka kako bi se spriječilo širenje novog koronavirusa, priopćila je u srijedu vlada koja će ukinuti i kontrole s većinom zemalja EU-a, ali ne i sa Švedskom i Španjolskom

Švedska, Španjolska, Portugal i Velika Britanija isključene su iz tog popisa. Za dolazak iz tih zemalja potreban je negativan test na covid-19 ili 14-odnevna izolacija.

'Ako se gleda krivulja infekcija na 100.000 stanovnika kroz zadnjih sedam dana, vidimo veliku iznimku, to je Švedska. To je iznenađujuće i to je žalosno, jer bih zaista volio da je taj simpatičan način vođenja epidemiološke krize bio okrunjen uspjehom, nažalost, to nije slučaj', rekao je ministar zdravstva Rudolf Anschober na toj konferenciji za novinare.

Rim je uveo slobodu kretanja za europske zemlje početkom lipnja, pa je tražio reciprocitet od onih koji nisu donijeli datum otvaranja granica za Talijane, kao što je bila Austrija.

Austrija ipak zadržava upozorenje za putovanja prema Lombardiji s kojom zračne veze još uvijek neće biti ponovno uspostavljene.

S obzirom na dobar epidemiološki trend u većini europkih zemalja, Anschober je rekao da više nije ključno da Austrijanci tijekom ljeta ostanu u zemlji. 'Ono što je važno je putovati odgovorno', kazao je.