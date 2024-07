Atentat koji mijenja sve: 'Gdje ste bili kad je metak promašio Trumpa?'

Trenutno povijesna slika scene, koju je na vrijeme uhvatio fotograf Associated Pressa, prikazuje Trumpa kako tetura s pozornice, krvav i okružen agentima tajne službe. Nekoliko trenutaka nakon susreta sa smrću, bivši američki predsjednik podigao je šaku u znak prkosa, a usne su mu oblikovale jednu riječ: "Borba".

U ponedjeljak će Trump pozdraviti pristaše u Milwaukeeju , Wisconsin, kako bi najavio kandidata za svoga potpredsjednika na nacionalnoj konvenciji Republikanske stranke. Sigurnosni aranžmani, koji su već strogi, vjerojatno će biti dodatno ojačani kao odgovor na veliki sigurnosni propust koji je zamalo okončao Trumpov život. No, i retorika će biti drugačija. Trumpove pristaše već tvrde da je pokušaj atentata posljednja bitka u njegovom ratu za spašavanje SAD-a, a to će namještanje sada dominirati kampanjom.

Trump će vjerojatno udvostručiti snagu te poruke kao odgovor na pucnjavu, jer savezni istražitelji počinju ispitivati ​​kako se ovaj napad mogao dogoditi i što ga je motiviralo. Nakon što mu je pružena medicinska pomoć, Trump je sam rekao da je 'nevjerojatno da se takav čin može dogoditi u našoj zemlji'.

Trump će osnažiti retoriku da je jedini spas za Ameriku

Podtekst te opaske je očit: da je Amerika slomljena i da će on to popraviti uz pomoć svojih pristaša. Republikanci u Kongresu već su okrivili Joea Bidena za pucnjavu, optužujući ga da raspiruje mržnju prema svom suparniku. Trump, kojem takva vrsta kampanje već nije strana, ima priliku odgovoriti istom mjerom na konvenciji ovog tjedna, gdje će formalno dobiti republikansku nominaciju za predsjednika SAD-a.

Ovaj napad također ga čini provjerljivom žrtvom ove izborne kampanje i borcem koji riskira vlastiti život za viši cilj. Zakomplicirat će se i priča o njegovom procesuiranju u tri kaznena postupka koji se još vode pred američkim sudovima. Trump je tvrdio da su državni i savezni tužitelji dio velike zavjere protiv njega, i sada će bez sumnje koristiti krvavu sliku sebe na pozornici u Pennsylvaniji kada iznosi taj argument.

Mijenja se percepcija Trumpa u javnosti

Iako se činjenice u slučajevima nisu promijenile, dojam porote o Trumpovom karakteru bit će oblikovan događajima od subote navečer. Nekoliko minuta nakon što se to dogodilo, sin bivšeg predsjednika objavio je fotografiju svog oca kako ga odvode, uz natpis: "Nikad se neće prestati boriti da spasi Ameriku".

Pokušaj atentata na Trumpa jasan je podsjetnik na to kako jedan, prijelomni trenutak može preokrenuti ionako burnu kampanju. Svaka preostala sumnja da će Trump pobijediti na ovogodišnjim izborima sada se povlači, a gafovi gospodina Bidena ranije ovog tjedna – iako su nedvojbeno dramatični – sada se čine nevažnima.

Oni živi 1963. još uvijek se pitaju što su radili kad su čuli da je John F Kennedy upucan. U narednim desetljećima svi će se pitati: "Gdje ste bili kad je metak promašio Trumpa?"