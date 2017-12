Ateistički Božić i u Zagrebu: 'Ne-blagdanski tulum' s vlastitom ikonografijom

Osim vjernika, božićne blagdane slavit će i nevjernici - nekoliko ateističkih udruga u subotu, 23. prosinca, organizira Festivus, neku vrstu 'ne-blagdanskog tuluma' na koji pozivaju sve ateiste, agnostike i općenito nereligiozne osobe

Druženje u zagrebačkom klubu 'No Sikiriki' organiziraju Ateisti i Agnostici Hrvatske, Pokret za sekularnu Hrvatsku, Protagora i Familia Nova, poručujući da je 'vrijeme druženja, slavlja i dobre vibre u zraku', no za nereligiozne osobe to je 'vrijeme slavlja besmislenih i uglavnom falsificiranih ikonografija iz bajki'.