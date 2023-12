Anušić o svinjogojcima: Treba razgovarati s prosvjednicima, ali bez njihovih ultimatuma

Ključnim smatra držati se odluka struke, u Hrvatskoj i Europi, jer ASK nije rezervirana samo za Hrvatsku, već i cijela Europa vodi bitku s tom bolesti.

Nakon svečane sjednice osječkog Gradskog vijeća u povodu dana grada Anušić je na pitanja novinara o prosvjedima rekao kako ultimatumi "nisu opcija", odnosno neprihvatljivi su kao i to da se nešto prejudicira prije samih razgovora. I nitko neće pristati na takve razgovore, rekao je.

Ako ćemo tu bolest shvaćati, kao što je dio javnosti nekada shvaćao koronavirus, kao nešto što ne postoji, onda taj problem nećemo nikada riješiti. Struka se mora ispoštovati, i sa strukom ćemo riješiti taj problem. Pregovarati možemo, ali ucjene i prejudiciranje odluka prije samog sastanka ne dolaze u obzir, poručio je Anušić.

Upitan ima li neku poruku prosvjednicima, ponovio je da treba sjesti i razgovarati, ali bez uvjetovanja i ultimatuma, i onoga što uvijek onemogućava normalan razgovor.

Novinari su ga pitali i za komentar smjene Frane Barbarića s čelne dužnosti u HEP-u, s obzirom na to da je ranije tvrdio kako Barbarić svojim postupcima čini štetu HDZ-u, a Anušić je rekao kako nema potrebe to ponovno komentirati te da je cijelo vrijeme stajao iza onoga što je o tome bio govorio. Dogodilo se ono što je bilo neminovno, i to je sve što mogu reći, rekao je Anušić.