Anketa: Samo 14 posto Europljana želi se vratiti u ured nakon pandemije

Samo 14 posto Europljana želi se nakon pandemije vratiti u ured s radnim vremenom od 9 do 17 sati, a više od polovice ispitanih kaže da su produktivniji dok rade od kuće, pokazala je anketa objavljena u četvrtak.

No i "hibridni rad" - mješavina rada od kuće i u uredu - isto ima svoje mane, a više od četvrtine ispitanih smatra da neprestano radi ili da rade do kasno u noć, pokazala je anketa koju su naručili Samsung Electronics i tvrtka The Future Laboratory.

Anketa je obuhvatila 14.000 ljudi diljem Europe i pokazala je da 83 posto zaposlenih traži veću podršku poslodavca u uspostavi ravnoteže između posla i privatnog života.

Prema podacima Eurostata, u 2020. godini od kuće je radilo oko 12 posto zaposlenih u Europskoj uniji, za razliku od 5 posto njih prije pandemije.